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Erling Haaland'ın menajerinden açıklama: Serbest kalma maddesi kullanılarak Madrid'e gidecek mi?

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta oyuncusu Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Pimenta, "Kimsenin sözleşmeden yana bilgisi olamaz." dedi.

Erling Haaland'ın menajerinden açıklama: Serbest kalma maddesi kullanılarak Madrid'e gidecek mi?

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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland için menajerinden açıklama geldi.

İspanyol basınına konuşan menajer Rafaela Pimenta; "Erling Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece ben, Haaland, Manchester City tarafı ve babası biliyor. Diğer kulüplerden kimsenin sözleşmeden yana bilgisi olamaz." dedi.

Dünya devi Real Madrid'in yıldız forvet Erling Haaland'ı kadroya katmak için; sözleşmesindeki 200 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği iddia ediliyordu.

Erling Haaland 2 sezonda City ile 71 maça çıktı 69 gol ve 13 asistlik katkı yaptı.

Erling Haaland'ın menajerinden açıklama: Serbest kalma maddesi kullanılarak Madrid'e gidecek mi? - 1
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