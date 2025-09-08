Ermenistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Ermenistan, İrlanda karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Ermenistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ERMENİSTAN - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Ermenistan ve İrlanda karşı karşıya geliyor. rivan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak. mücadele yarın (9 Eylül) saat 19.00’da başlayacak ve Exxen, S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

