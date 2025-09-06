Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Portekiz deplasmanda Ermenistan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İşte Ermenistan-Portekiz maçı canlı yayın bilgileri.



ERMENİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ermenistan – Portekiz karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 6 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00 başlayacak ve Exxen'den canlı izlenebilecek.



MUHTEMEL 11'LER



Ermenistan: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan; Iwu, Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan; Barseghyan



Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Inácio, Mendes; Vitinha, J. Neves; B. Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo