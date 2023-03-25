Ermenistan Türkiye maçının hakemi belli oldu (Jose Maria Sanchez kimdir?)

Ermenistan-Türkiye maçının hakemi UEFA tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez'in yöneteceği belirtildi.



Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

JOSE MARİA SANCHEZ HAKKINDA

Jose Maria Sanchez La Liga'da görev yapan İspanyol bir futbol hakemidir. 3 Ekim 1983 tarihinde Lorca şehrinde dünyaya gelen Sanchez, FIFA hakemidir ve UEFA elit kategori hakemi olarak derecelendirilir.



