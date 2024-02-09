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Ernest Muci kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ernest Muci, sosyal medyada Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Polonyo ekiplerinden Legia Varşova'da forma giyen ve Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muci'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ernest Muci kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ernest Muci kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ernest Muci, 19 Mart 2001 tarihinde Arnavutluk’da dünyaya geldi. Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti.

2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya oldu.

Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muci, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

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