Ernest Muçi yıldızlaştı, Trabzonspor Göztepe'yi mağlup etti
07.12.2025 19:11
Son Güncelleme: 07.12.2025 22:05
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi yenerek 2. sıraya yerleşti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 77. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 85'te Dennis'ten geldi.
Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Göztepe'de ise Rhaldney, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan ve puanını 34'e yükselten Trabzonspor, 2. sıraya yerleşti. 4 maç sonra kaybeden Göztepe ise 26 puanla 4. basamakta yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Beeşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
İki takım futbolcuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GÖZTEPE 1-2 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
3' Trabzonspor tehlikesi! Savunma arkasına sarkan Ernest Muçi'nin ceza sahasından vuruşunu Lis kurtardı.
8' Göztepe'de sarı kart gören isim Miroshi.
31' Göztepe'de Heliton, Onuachu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
43' Göztepe'de Janderson, Olaigbe'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
44' Trabzonspor gole yaklaştı! Ceza sahası içinde topla buluşan Zubkov'un orta şut karışımı vuruşunu Göztepe savunması çizgiden çıkardı.
45' Trabzonspor'da Ozan Tufan, Arda Okan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
45+4' Göztepe net fırsatı değerlendiremedi! Uzun kullanılan taç atışı sonrası yaşanan karambolde önüne düşen topa vuruşunu yapan Juan'ın şutunu kaleci Onana son anda çıkardı. Dönen topu kale ağzında tamamlamak isteyen Bokele'nin kale ağzından şutu auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
46' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Zubkov'un attığı topla savunma arkasına sarkan Muçi'nin ilk vuruşunu kaleci Lis sektirdi. Yeniden önüne düşen meşin yuvarlağı tamamlayan Arnavut futbolcu, takımını üstünlüğe taşıdı.
52' Göztepe'de Efkan çıktı, Olaitan oyuna dahil oldu.
53' Göztepe tehlikesi! Trabzonspor'a Olaigbe'nin kaptırdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Janderson'un şutu direğin yanından auta gitti.
59' Trabzonspor net fırsattan yararlanamadı! Sağ kanattan gelişen atakta Ernest Muçi'nin içeri çevirdiği topu vücut çalımıyla önüne alan Onuachu'nun şutunu kaleci Lis kurtardı.
67' İNANILMAZ POZİSYON! Göztepe'de Juan, Wagner Pina'dan kaptığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Juan'ın içeriye çevirdiği topa vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunu Batagov çizgiden çıkardı. Bir vuruş daha yapan Olaitan'ın şutuna bu kez Serdar çizgide izin vermedi. Havalanan topa bu kez Janderson yükselerek vurdu. Bu pozisyonda da çizgideki Trabzonspor savunması duvar ördü ve top kornere çıktı.
73' Trabzonspor'da Paul Onuachu sarı kart gördü.
75' Göztepe'de Rhaldney, Mustafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
77' GOL! Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı! Kazanılan serbest vuruşta Zubkov'un gönderdiği topa gelişine vuran Muçi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
78' KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Wagner Pina, Juan'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
85' GOL! Fark 1'e indi! Göztepe'nin kazandığı serbest vuruşta Olaitan'ın şutunu Andre Onana çeldi. Dönen topa şık bir vuruş yapan Dennis'in şutu köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
87' Trabzonspor'da Andre Onana sarı kart gördü.
90+7' Göztepe'de ikinci sarı kartını gören Rhaldney, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Göztepeli Dennis ile Trabzonsporlu Onuachu'nun ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.
TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe'de, sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı, kadroya alınmadı.
Göztepe mücadeleye Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.
Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.