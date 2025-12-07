Ernest Muçi yıldızlaştı, Trabzonspor Göztepe'yi mağlup etti

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe'de, sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı, kadroya alınmadı.

Göztepe mücadeleye Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.