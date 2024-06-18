Ernest Muci'den Zenit iddialarına yanıt

Arnavutluk Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Beşiktaş'ın orta sahası Ernest Muci, İtalya'ya 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre, Zenit'ten teklif alıp almadığı sorulan futbolcu, "Şu anda çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Futbolda her şey olabilir ama ben Beşiktaş'ta oynamaktan dolayı çok mutluyum" yanıtını verdi.

"BRONCKHORST İLE ÇALIŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Ayrıca siyah-beyazlıların göreve getirdiği Giovanni van Bronckhorst hakkında konuşan Muci, "Van Bronckhorst çok iyi bir antrenör. Daha önce çalıştırdığı takımlarda çok başarılıydı. Onunla birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım. Bize güzel zamanlar yaşatacağını düşünüyorum. Taraftarımız her zaman olduğu gibi hepimizin arkasında duracaktır. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bence ofansif bir futbol oynayacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.