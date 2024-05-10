NTV.COM.TR’ye geri dön

Erol Bilecik duyurdu: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Ali Koç'un Olağan Seçimli Genel Kurul'la ilgili Sadettin Saran ile cumartesi günü bir araya geleceğini açıkladı.

Erol Bilecik duyurdu: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşecek

'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi , sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Erol Bilecik, ve Sadettin Saran'ın seçime ilişkin bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Bilecik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi bir görüşme gerçekleşecektir."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...