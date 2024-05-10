Erol Bilecik duyurdu: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşecek

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.



Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçime ilişkin bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.



Bilecik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi bir görüşme gerçekleşecektir."