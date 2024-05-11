Erol Bilecik kimdir? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik kaç yaşında, nereli?

Erol Bilecik, 26 Kasım 1962 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Index Grup CEO'sudur.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer’de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index’in kurulma süreci başladı.



Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.



İTÜ'lü üç bilgisayar, bir makine mühendisinin ortaya koyduğu iş fikri, 1989 Temmuz ayında hayata geçirildi.

1989 yılında Index Bilgisayar’ın kurucu ortaklarından biri olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlenen Erol Bilecik, 1999 yılı itibarıyla Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.