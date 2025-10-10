Erol Bulut, Süper Lig'e geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi.



Antalyaspor Yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

