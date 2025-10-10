Erol Bulut, Süper Lig'e geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor!
Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi.
Antalyaspor Yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.
Teknik direktör Erol Bulut, saha kenarında maçı takip ederken...
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Antalyaspor'un son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Teknik direktör Erol Bulut, 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı.
Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.
