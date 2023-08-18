Erol Bulut Trabzonspor'un yıldızını aldı: Manolis Siopis Cardiff City'de

Trabzonspor’dan ayrılan Manolis Siopis, Cardiff City’ye transfer oldu.



Cardiff City’den yapılan açıklamaya göre Yunan orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Alanyaspor’da beraber çalıştığı teknik adam Erol Bulut ile Cardiff City’de yeniden buluşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:



“Erol Bulut'u çok iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık ve o her seferinde kazanmak istiyor. Ben de tüm kariyerim boyunca böyle çalıştım. Goutas’ı da çok iyi tanıyorum, o benim iyi arkadaşım. Konuştuk, ama çok fazla değil. O çok iyi bir oyuncu ve umarım takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluruz. Stadyumu gördüm ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler."

"O BİR SAVAŞÇI"



Teknik direktör Erol Bulut ise taraftarların Siopis'i seveceğini vurgulayarak, "Normalde Siopis gibi bir oyuncuyu almaya çalıştığınızda alamazsınız. Böyle bir oyuncuyu almak gerçekten zor. Onu Alanyaspor'a getirdim ve Trabzonspor'a gerçekten büyük bir adım attı. Boşta olduğunu görünce onunla iletişime geçtik. O, takım için çok çalışacak bir savaşçı. Son birkaç yılda topla olan teknik becerilerini artırdı." değerlendirmesinde bulundu.



Yunan orta saha geçen sezon bordo-mavili takımla tüm kulvarlarda 40 maçta forma giymişti.

