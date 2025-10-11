Erol Bulut yeniden Süper Lig'de

Erol Bulut, için resmi açıklama geldi.

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Bulut son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı.