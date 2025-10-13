Erol Bulut imzayı attı, mesaiye başladı

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile sözleşme imzaladı.



Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Bulut, "Aidiyet duygusu ben de her zaman üst düzeyde. Antalyaspor'da da o şekilde olacak. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım." dedi.



Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bulut, Antalyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Şehre inancı olduğundan dolayı Antalya'da bulunduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:



"Anadolu kulüplerinde çalıştım. Anadolu kulüplerindeki atmosferi, sıkıntıları biliyorum. Türkiye'de büyüğünden küçüğüne bütün kulüplerde sıkıntılar var. Sıkıntıları birlikte aşmamız gerekiyor. Sadece benim, ekibimle yapacağım bir şey değil. Yönetici, futbolcular, taraftar ve medya elbirliği yapmamız lazım. Birlikteysek bu birlikteliği göstermemiz lazım. Sadece söylemekle olmaz. Yapacağımız hamlelerle, davranışlarla bunu göstermemiz lazım. Yapmacık olmayacağız. Aidiyet duygusu ben de her zaman üst düzeyde. Antalyaspor'da da o şekilde olacak. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım."



"HEDEFİMİZ ANTALYASPOR'U İYİ YERLERE GETİREBİLMEK"



Bulut, takımla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını, bazı eksikliklerin olduğunu ifade etti.



Mevcut kadroyla en iyisini sezon sonuna kadar yapmaları gerektiğini kaydeden Bulut, "İlk hedefimiz ocak ayına kadarki bölüm. Benim her zaman hedefim var. Türkiye Kupası her Anadolu kulübünün Avrupa'ya gidebilme yolunda hedefidir. Hem ligi hem de kupayı istikrarlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bir tarafa daha yoğun zaman harcarsanız diğer tarafı kaybedebilirsiniz. Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek. Bunun için birliktelik lazım. Gemide bir delik açıldığında birlikte kapatmaya çalışacağız. Kapatmazsak deliğin ikincisi, üçüncüsü açılır. Bazı şeyleri değiştirmeye geldik." diye konuştu.



Ligde 10-12 takımın aynı seviyelerde olduğuna dikkati çeken Bulut, futbolculara güven aşılayarak performanslarını arttırmak istediğini vurguladı.

Antalyaspor, Bulut ile ilk maçına 19 Ekim Pazar saat 17'de Gaziantep FK deplasmanında çıkacak.