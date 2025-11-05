Erol Bulut'tan "casusluk" için yeni açıklama: "İçimizde hain var, yanlış biri"

"İÇİMİZDE YANLIŞ BİRİ VAR"

Erol Bulut, Antalyaspor teknik direktörü olarak kulübün ve takımın menfaatini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "İçimizde yanlış biri olduğu ortaya çıkıyor, onu araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız bu. Diğer kulüpler bilgi almaya çalışır, siz bilgiyi buradan niye dışarı çıkarıyorsunuz? Ana sorun o." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un başarısı için uğraştığını anlatan Bulut, "Buradan herhangi mesaj, detay dışarı çıkıyorsa bu doğru bir şey değil. Bu benim ekibimin, kulübümün içinde olur ama bir saniye burada duramaz." dedi.

Bulut, konuşmasının sonunda sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldığını anımsatarak taktik bilgileri sızdırdığı iddia edilen kişinin bulunması konusunda basın mensuplarından da destek istedi.