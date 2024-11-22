Ersin Aka kimdir? Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka öldü mü?

Ersin Aka, 29 Mart 1978 yılında Hatay’da doğdu. Ersin Aka, birçok takımda teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı.



Kariyerine Nazilli Belediyesi takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Ersin Aka, Adıyamanspor, Adana Demirspor, Etimesgut Şeker, Adanaspor, Siirtspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.



2012-13 sezonunda Beşiktaş’ta kondisyon antrenörü olarak görev alan Ersin Aka, Eskişehirspor, Adanaspor,Antalyaspor, Giresunspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük tecrübesini Erzin Belediye’de 2018-19 sezonunda yaşadı.



Sonrasında ise Ankara Demir, Yeni Mersin İdman Yurdu, Karşıyaka, Van Spor ve son oalrak Çorlu 1947 takımlarını çalıştırdı.