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Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip

Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship ekibi Watford talip oldu. Futbolcuya yapılan teklif de ortaya çıktı.

Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Championship ekibi Watford talip oldu.

Sky Sports'un haberine göre; Watford, Ersin için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

KALECİLERİ SAKATLANDI

İngiliz ekibinin ayak bileğinden sakatlanan kalecisi Daniel Bachmann'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

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