Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship ekibi Watford talip oldu.

Sky Sports'un haberine göre; Watford, Ersin için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

KALECİLERİ SAKATLANDI



İngiliz ekibinin ayak bileğinden sakatlanan kalecisi Daniel Bachmann'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

