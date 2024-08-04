Ersu Şaşma final müsabakası ne zaman?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı. Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75m'lik derecesiyle finale kaldı.





ERSU ŞAŞMA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Ersu Şaşma'nın sırıkla atlama final müsabakaları, 5 Ağustos Pazartesi günü 20.00’de yapılacak.



ERSU ŞAŞMA KİMDİR?



Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi.



2016 yılında atletizme başlayan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.



Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, 2022 yazında Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.



Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.