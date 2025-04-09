Ersun Yanal'ın acı günü: Annesini kaybetti

A Milli Takım ve Fenerbahçe dahil birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla sarsıldı.



Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti.



84 yaşında hayata gözlerini yuman Bahriye Yanal'ın cenazesinin 10 Nisan Çarşamba günü Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği açıklandı.