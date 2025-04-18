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Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı hayatını kaybeden babası Ural Yanal, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan , 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti.

Annesini memleketi Denizli'de toprağa veren Yanal, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı.

Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine eşinin yanında son yolcuğu uğurlanması için naaşı Denizli'ye getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti. Baba Yanal'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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