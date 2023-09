Ersun Yanal: Yoldayken at değiştirmeyi moda haline getirdik

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında yapılan eleştirilerin zamansız olduğunu söyledi.



Yanal, milli takımın Stefan Kuntz yönetiminde grup lideri olduğunu ve önemli bir süreçten geçerken Kuntz'un geleceğiyle ilgili tartışmaların yersiz olduğunu belirtti.

"MAÇLAR BİTTİKTEN SONRA DEĞERLENDİRELİM"



"Burada bir teknik adamın tartışılması kadar saçma bir şey yok. Biz yoldayken at değiştirmeyi moda haline getirdik, çok seviliyor. En büyük yanlış bu tür tartışmaları gündeme getirip kafamızı başka şeylerle meşgul etmek." sözlerini kullanan Yanal şöyle konuştu:



"Böyle yönetilmez. Bunun bir zamanı, süreci var. Henüz maçlar bitmedi, şanslıyız. Her an her şeyi değiştirebilecek matematik var. Futbolda hiç ummadığımız zamanlarda dönüş yapabilirsiniz. Selçuk'un attığı son saniye golüyle Avrupa Şampiyonası’na katıldık. O zaman hiç tartışılmadı, şimdi niye tartışılıyor? Bu tartışmayı yanlış yerler ve yanlış koldan yapıyoruz. Biter, eğer gidilmediyse masaya yatırılır, artı ve eksiler hesaplanır ve sonuç alınır. Süreci yönetmede böyle düşünülmeli. Maçlar başlarken, bir maça hazırlanırken gündem olarak bir teknik direktörü ele alıp, onu eleştirmek, oyuncu kadrosuyla zaman harcamak çok yanlış. Medya, sosyal medya kanalıyla, bunu trolleştiren tarzla yapmamız, ayağımıza sıkmak konusunda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Sakin olalım, oynayacağımız önemli bir maç var. Maçlar bittikten sonra zamanımız var, o zaman bunu değerlendirelim. Burayı yönetenler beklentilerin karşılığını alıp almadıklarını tartışacaklardır. Bu alenen, ulu orta tartışılacak bir konu değildir. Ulu orta tartışıldığında ise zararlarını hep görürüz. Milli takım yönetmek çok zor değil, çok karmaşık değil, çok net. Yakın gelecekte bunu yapabilecek çok hoca var, çok büyük donanım gerektirir mi? Bence değil. Ama biz maalesef teknik direktör misyonunu öyle bir yere yüklüyoruz ki başa gelen Türk futbolunu da kalkındıracak ve Türk futbolunu da değiştirecek. Türk futbolunun başka, milli takımın başka hiyerarşilere ihtiyacı var. Sapla samanı birbirine karıştırmayı seviyoruz."