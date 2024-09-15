Erteleme maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray ve Beşiktaş'ın erteleme maçı ne zaman?

UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden 3 takımın, Süper Lig'de maçlar TFF tarafından ertelemişti. Açıklanan yeni fikstürle birlikte ertelenen maçların takvimi belli oldu. İşte, ''erteleme maçları ne zaman oynanacak?'' sorusunun yanıtı...



ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir.



Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir.



Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir."



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ERTELEME MAÇI TARİHLERİ



17 Eylül Salı:



Galatasaray-Gaziantep FK 20.00



18 Eylül Çarşamba:



Samsunspor-RAMS Başakşehir FK 20.00



19 Eylül Perşembe:



Trabzonspor-Bellona Kayserispor 20.00