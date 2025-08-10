NTV.COM.TR

Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen Alanyaspor maçının tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Alanyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen , 'nde hata yapmamak ve mutlak galibiyet içi hefesini sürdürüyor. Peki, Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü akşam 21:30'da Ülker Stadyumu'nda oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Bu karar, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki yoğun fikstürü nedeniyle alındı.

