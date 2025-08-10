Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen Alanyaspor maçının tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Alanyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmamak ve mutlak galibiyet içi hefesini sürdürüyor. Peki, Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü akşam 21:30'da Ülker Stadyumu'nda oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.
Bu karar, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki yoğun fikstürü nedeniyle alındı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Maç
- Fenerbahçe