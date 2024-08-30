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Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? (Süper Lig 3. hafta erteleme maçı tarihleri)

Süper Lig'de ertelenen maçların ne zaman oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı nedeniyle ertelenirken, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir FK mücadeleleri de Konferans Ligi müsabakaları nedeniyle ertelenmişti. Peki, Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? (Süper Lig 3. hafta erteleme maçı tarihleri)

'in 3. hafta erteleme maçları için tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler ertelenen -Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir FK maçlarının oynanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada "Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Buna göre; Süper Lig'de ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin

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