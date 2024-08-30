Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? (Süper Lig 3. hafta erteleme maçı tarihleri)

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçları için tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir FK maçlarının oynanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?



SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada "Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.



Buna göre; Süper Lig'de ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



30 Ağustos Cuma:



21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu



31 Ağustos Cumartesi:



19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi



19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir



21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel



21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana



1 Eylül Pazar:



19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan



19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim



21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş



21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin