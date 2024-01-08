Ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? İşte 16. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama sonrasında, 16. hafta maçlarının programı belli oldu.

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ



Yarın:



17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)



17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)



20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



10 Ocak Çarşamba:



17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)



17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)



20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)



11 Ocak Perşembe:



17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)



20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)