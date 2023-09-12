NTV.COM.TR’ye geri dön

Ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu

Ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da kaldığı yerden devam edecek.

Ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Yılport -İstanbulspor karşılaşmasının 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle maçın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakasının, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır." denildi.

Ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu - 1
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly ilk maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly ilk maçında sakatlandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...