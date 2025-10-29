Ertuğrul Doğan: "Bu takım kendi hikayesini yazıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan açıklamasında, geride bıraktıkları süreç takım adına umut verici bir tabloyu ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor. Bu kadro, Süper Lig’de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecektir." diye konuştu.



"FATİH TEKKE İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PLANLAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FUTBOL MODELİNE DAYANIYOR"



Avrupa futbolunda birçok kulübün benzer yapılanmalarla önemli başarılar elde ettiğini belirten Doğan, "Trabzonspor da sürdürülebilir bir futbol modeliyle geleceğini inşa ediyor. Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir." ifadelerini kullandı.



Geçmişin hatalarından ders çıkardıklarını vurgulayan Doğan, "Her bir oyuncumuza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Onların gelişimine ve emeğine olan desteğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

