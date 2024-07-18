Ertuğrul Doğan: Hedef şampiyonluk

Trabzonspor'un yeni sezon hedefleri hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un şampiyonluk haricinde başka bir hedefinin olamayacağını kaydetti. Doğan, Trabzonspor’un tek hedefinin zirvede olmak olduğunu söyledi.



"TRANSFERLER TEK TEK AÇIKLANACAK"



Ciddi transferler yaptıklarını ve gelecek dönemde de yapmaya devam edeceklerini bildiren Başkan Doğan, "Önümüzdeki günler içerisinde, yarından sonra teker teker bunları açıklamaya başlayacağız. Planlamamız o yönde. Taraftarlarımıza yeni sezonda çok daha farklı, çok daha heyecan veren bir takım seyrettireceğiz. Çünkü geçen seneki futboldan ne hocamız, ne taraftarımız, ne camiamız, ne kulübün başkanı, ne yönetici arkadaşlarımız memnun değil. Herkes daha iyisini yapmak zorunda. Ben de oyuncular da hocamız da taraftarımız da herkes daha iyisini ortaya koymak durumunda. Hepimiz beraber olursak, birlikte olursak, biz de o transferleri yerine getirirsek, hayırlısıyla önümüzdeki yıl zirve yarışının içerisinde olan sahada o mücadeleyi ortaya koyan, tribünlere heyecan katan bir takımı tüm Trabzonspor sevdalılarını seyredeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.