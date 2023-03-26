Ertuğrul Doğan kimdir? Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.



2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.



Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.



Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda seçilerek kulübün 18. Başkanı olmuştur.