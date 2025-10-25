Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un bir borç konusu kalmayacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bugüne kadar ekonomik anlamda çok net şekilde başarılı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir aksilik yaşamazsak artık Trabzonspor'un bir borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız." dedi.



Doğan, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sezona iyi başladıklarını ifade ederek, "Aslında burada tüm maçları kazanmış bir başkan olarak da olabilirdim ama hem şanssızlık hem de belirli hakem hataları demeyeceğim, kasıtlarından kaynaklı hakem hatalarından dolayı şu anda 5 puan gerideyiz ama umudumuz var." diye konuştu.



Çok genç bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Doğan, takımın başında da çok değerli, genç, iyi bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke'nin yer aldığını vurguladı.



"ŞU ANDA BORCUMUZ, UĞURCAN'IN SATIŞIYLA BİRLİKTE 2 MİLYAR 850 MİLYON LİRA CİVARINDA"



Doğan, kulübün borçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Şu anda borcumuz, Uğurcan'ın satışıyla birlikte 2 milyar 850 milyon lira civarında. Bu borcun içerisinde ileriye dönük tüm bonservis ödemeleri de var. Şu anda alınmış olan tüm oyuncuların gelecek tüm taksitlerinin de bedeli vardır. Borcumuz bu şekilde 2 milyar 850 milyondur."



Rakip kulüplerin borçlarının 30 milyar lira seviyelerine ulaştığına işaret eden Doğan, kendilerinin belli noktada çok iyi hamleler yaparak kulübün borcunu 2 milyar 850 milyon lira civarında tuttuklarını, bunun da çok büyük bir gelişme olduğunu kaydetti.



Doğan, kendilerinden 8-10 kat daha fazla bütçeye sahip takımlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Son şampiyon olduğumuz yıl bizim bütçemiz 35 milyon civarlarındayken, ikinci olan takımın bütçesi de 40 milyon civarındaydı. Bu, yarına çıkmayacağımız anlamına gelmesin. Trabzonspor her zaman paraya karşı emeğin savaşını vermiştir. Bu bizim hayatımızın gerçeği." dedi.



Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımların 25-30 yıl yapılmadığını anlatan Doğan, "Bu da Trabzonspor'un bir gerçeği. Geldiğimiz günden beri başta Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli arazilerin Trabzonspor'a tahsisinde başrolde. Dört tane çok önemli arazi aldık. Şu anda beşinci üzerinde çalışıyoruz. Yerel siyasilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Her zaman yanlarında olan, destek veren Şenol Güneş'e de teşekkür eden Doğan, arazilerle ilgili çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ne yapıyoruz bu arazilerde? Aralık ayındaki kongreye yetişecek. Kartal ve stadın yanındaki arazi, Akyazı değil, buradaki iki yerde de ne yapılacağıyla ilgili sunumu mali kongrede üyelerle paylaşacağız. Projelerin geliştirilmesi devam ediyor. Burada iki yöntem var. Bir, gayrimenkul yatırım fonu oluşturup belli ortaklık yapılarıyla bu projeleri yapabiliriz veya dışardan beklediğimiz gelir kalemlerini alıp kendimiz yapabiliriz. Bunlar asla yapılacak ve satılacak projeler olmayacak. Bunu söyleyeyim. Bunların hepsi yapılacak ve Trabzonspor'un mülkünde kalıp yıllar boyu Trabzonspor'a gelir getirici projeler olacak. Bunları satmayacağız."



"HEP BERABER SAHİP ÇIKALIM"



Doğan, Trabzonspor'un futbolcu yetiştirip satmak zorunda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bunun başka bir alternatifi şu an itibarıyla yok. Rakiplerimizin sponsorluk gelirleri çok yüksek. Statlarında 100 milyon avroya yakın gelir elde ediyorlar. Biz stadyumumuzu henüz kendimiz alabildik ama stadyumumuzdan yıllık 5 milyon avro zarar ediyoruz. Kombine gelirleri bizim 30 katımız civarında, forma satışları yaklaşık 13 katı civarında. Tüm bilançonun içerisinde yarışmak için bu takımı ayakta tutmak için bunları yaparken de borçları bitirmek için bazı stratejiler geliştirmek zorundayız. Bugüne kadar ekonomik anlamda çok net şekilde başarılı olduk. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir aksilik yaşamazsak artık Trabzonspor'un bir borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız."



Denetleme kurulunca, bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 lira olarak açıklandı.



Toplantıda, divan üyeliğinde 45. yılını dolduran eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkanlardan Besim Kahraman ve Necip Yücesan ile 35. yılını dolduran üyelere plaket, üyeliğe hak kazananlara ise belge takdim edildi.