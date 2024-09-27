Ertuğrul Doğan: Tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, camianın bugünlerde en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Başkan Doğan, "Diğer her şeyi kenara koyarak söze buradan başlamak istiyorum. Çünkü doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Bu camianın, bu renklere gönül veren herkesin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var. Üstelik hemen şimdi ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da Trabzonspor'a hiç bir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." dedi.

