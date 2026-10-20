Ertuğrul Doğan'a "bahis oynama" yüzünden 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyon, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "bahis oynama" gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.

Açıklamada “Ertuğrul Doğan'ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

TFF 'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğan ile Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal'ın yanı sıra 145 ismin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. Bahis gerekçesiyle kurula sevkedilen toplam 301 isim ise ceza almadı.

Beşiktaş Kulübü'nden eski yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsaya'ya, Fenerbahçe Kulubü'nden Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer'e, Galatasaray Kulübü'nden mevcut yönetici Emir Aral'ın yanı sıra Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm'e ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.