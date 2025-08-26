Ertuğrul Doğan'dan 2010-2011 sezonu açıklaması: İddianın ötesinde tescillenmiştir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışlarını yeniden tanımladıklarını, yeni sezonda görülecek şeyin mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacağını belirtti.



Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor efsanesinin yürüyüşünün 2 Ağustos 1967'de başladığını, var olan düzene eklenmek için değil, o düzenin dışına çıkarak yeni bir yol açmak için sahaya indiğini belirtti.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Trabzonspor'un kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikayesine hiçbir zaman sahiplik etmediğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:



"Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu, 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla, geri adım atmadan."