Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarları heyecanlandıran açıklamalar. TRT Spor 'a konuşan Doğan hem Salah transferinin kazandırdıklarını anlattı hem de benzer bir yıldızın müjdesini verdi:

“Bu yaz çocuklar ile tatildeyiz. Zoom üzerinden Salah transferini konuşuyoruz. Ben de hayatım boyunca bir transfer peşine gitmedim. Trabzonspor Kulübü başkanlık makamı olarak kimsenin yanına gitmedim. Son aşama bitirildi. İbrahim bey sağ olsun gitti. Salah tatil yerinde, uçağı bekletiyoruz. İş bitti ve çocuğum Kuzey yanımda. Tek bir şey söyledi. ‘Keşke dedi okullar açık olsaydı’ Yani çocuklar bunu özlüyor. Aramayan sormayan eski yöneticiler bile aramaya sormaya başladı.