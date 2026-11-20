Ertuğrul Doğan'dan yeni bir süper yıldız müjdesi
20.11.2026 00:27
Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah benzeri bir yıldız transferinin ipuçlarını verirken Brezilyalı Richarlison için de taraftarları heyecanlandıran sözler kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarları heyecanlandıran açıklamalar. TRT Spor'a konuşan Doğan hem Salah transferinin kazandırdıklarını anlattı hem de benzer bir yıldızın müjdesini verdi:
“Bu yaz çocuklar ile tatildeyiz. Zoom üzerinden Salah transferini konuşuyoruz. Ben de hayatım boyunca bir transfer peşine gitmedim. Trabzonspor Kulübü başkanlık makamı olarak kimsenin yanına gitmedim. Son aşama bitirildi. İbrahim bey sağ olsun gitti. Salah tatil yerinde, uçağı bekletiyoruz. İş bitti ve çocuğum Kuzey yanımda. Tek bir şey söyledi. ‘Keşke dedi okullar açık olsaydı’ Yani çocuklar bunu özlüyor. Aramayan sormayan eski yöneticiler bile aramaya sormaya başladı.
Mohamed Salah'la birlikte Trabzon şehrinin de tanınırlığı bir hayli arttı.
"SALAH'A BENZER TRANSFERLER OLABİLİR"
Şehre acayip bir hava kattı. Salah’ın geldiği gün dünyada viral oldu. Forma ve kombine rekoru kırıldı. 50 bin kişinin üzerinde karşılamak için insan geldi dünyada örneği yok. İmza töreninde stadyum tamamen doldu. Şehre gelen turist sayısı arttı. Mısır’daki gündem, dış basın, uluslarası gündem. Fabinho da ona benzer transfer. Buna benzer transferler olabilir."
Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Richarlison'un Tottenham'da sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
RICHARLISON İÇİN DE KONUŞTU
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Brezilyalı golcü Richarlison hakkında da konuşan Doğan, 29 yaşındaki yıldız için "Beğendiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Tottenham'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan ve sezon başında ayrılık talebi nedeniyle lig kadrosunun dışında bırakılan Richarlison, santrfor ve kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.