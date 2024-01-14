Ertuğrul Sağlam'dan hakem tepkisi: "Tarihe kara leke olarak geçmiştir"

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MUSATAFA DALCI: "FUTBOL HATALAR OYUNU"

Hakem hakkında görüşleri sorulan Dalcı, "Ben hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol, hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

ERTUĞRUL SAĞLAM: "BUGÜN TÜRK FUTBOL TARİHİNE BİR KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları var. Yine pozisyonları inceledik.

Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok" dedi.