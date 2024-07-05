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Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin’den altın madalya

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin kadınlar 76 kg'de altın madalya kazandı.

Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin’den altın madalya

Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kg’de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5’ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.

Elmira Yasin’in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan’da sevinçle karşılandı.

Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin’den altın madalya - 1

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