Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı

Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı. Soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşın izlediği yarışlara katılan 12 at, kar üstünde bin 800 metre parkuru tamamladı



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da "mahalli at yarışı" düzenlendi.



Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirilen yarışlara, kentteki 12 atlı spor kulüplerinden 12 at katıldı.

BİN 800 METRELİK PARKUR

Atlar, kar üstünde bin 800 metrelik parkuru ilk sırada tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.



Zaman zaman kazaların da olduğu yarışmayı, Aziziye Atlı Şengel Atlı Spor Kulübü sporcularından Enes Murat Aksakal, "Şanslı" isimli atıyla kazandı.



Dereceye girenlere davul-zurna eşliğinde kupa ve ödülleri verildi.