Erzurumspor, 2024 yılında hiç gol yemedi

Transfer yasağı sebebiyle 2023-24 sezonuna teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde kısıtlı bir kadroyla başlayan Erzurumspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puan silme cezası alm 10. sırasında yer aldı.

Yaklaşık 22 bin kişilik Kazım Karabekir Stadyumu'nu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında oluşan hasarlar nedeniyle tam kapasite kullanamayan mavi-beyazlılar, sadece kale arkası tribünlerini taraftarına açabiliyor.



Kısıtlı kadrosuna rağmen play-off hattını kovalayan Erzurumspor, bu sezon oynadığı 23 maçta; 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Erzurumspor 30 puanla, 10'uncu sırada yer buldu.

6 MAÇTIR GOL YEMİYOR



1. Lig'de 23 haftada rakip filelere 23 gol gönderen Erzurumspor, kalesinde ise 20 gol gördü. Ligin 17'nci haftasında İstanbul'da karşılaştığı lider Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta kalesini gole kapattı. Bandırmaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Erzurumspor, evindeki maçta Bodrum FK"yı 1-0'la geçti. Manisa deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen mavi-beyazlılar, iç sahada Şanlıurfaspor'u da aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Altay ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Erzurumspor, 23'üncü haftada ise Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.



1 MAÇTA RIDVAN OĞUZ, 5 MAÇTA GÖKTUĞ BAKIRBAŞ



Erzurumspor'un 2024 yılındaki oynadığı karşılaşmalarında birçoğunda kaleci Göktuğ Bakırbaş görev aldı. Ligde oynanan Bandırmaspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor, Altay ve Adanaspor karşılaşmalarında kaleyi tecrübeli file bekçisi korudu. Bodrumspor karşılaşmasında ise genç kaleci Rıdvan Oğuz, eldivenleri devraldı.



BAŞKAN AHMET DAL: GURUR DUYULACAK BİR BAŞARI



Erzurumspor'un 2024 yılında Avrupa'da oynanan 22 ligde 358 takım arasında gol yemeyen tek takım olduğunu belirten Ahmet Dal, "2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor. Bu kolay bir şey değil. Bu gurur duyulacak bir başarı. İnşallah sürdürmeye çalışacağız. Erzurumspor 3 sezondur transfer yasağı olan bir kulüp. 3 sezondur aynı oyuncularla mücadele eden bir takım. Her şeyden önemlisi karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sahada basmadık yer bırakmayan, kalecisiyle, savunma oyuncusuyla, defansa yardım eden forvet oyuncusuyla, gol atmaya giden savunma oyuncusuyla tam bir takımız. Tabii ki bu kolay olmadı. Geçtiğimiz sezon çok zor şartlar altında ligde kaldığımızda hepimiz çok büyük mücadele verdik. Stadımızda deprem sebebiyle sıkıntı oldu. Puanımız silindi. Bazı oyuncularımız ayrıldı, bazı oyuncularımız sakatlandı. Ligde kalmayı başardık. Lig bittiğinde hocamızla sözleşmemiz bitmişti. Önce hocamızla başladık. Sonra sözleşmesi biten oyuncularımızla tek tek anlaştık. Geçen seneki kadroyu tekrar muhazafa ettik. Oynayanı, oynamayanı, sakatlı sebebiyle kadroda olmayanı, cezalısı, yerlisi, yabancısı, genci komple bütün takım halinde bu tablonun mimarları. Bu başarıda emeği olan başta Hakan Kutlu ve ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"TAKIM HALİNDE SAVUNMA YAPIYORUZ"



Kalece Göktuğ'un geçtiğimiz sezon zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Ahmet Dal, "Özellikle kaybettiğimiz maçlarda çok fazla eleştirildi. Ama biz kardeşimize güveniyoruz. İyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Bu sezon da zaten bunu gösterdi. Ligde en az gol yiyen 5 ya da 6'ncı takım Ezurumspor. 2024 yılında 6 maçta gol yemeyerek hem kaleci Göktuğ'un performansı hem savunma oyuncularımız Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Avcı, Furkan, Ufuk, Yakup oynadıkları zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Savunmaya yardım eden Eren Tozlu, kafa toplarında en iyisi olan Celal, hepsi oynadıklarında savunmaya yardım ediyorlar. Yani takım halinde savunma yapıyoruz. Hepsi mücadeleleriyle bu tablonun oluşmasında pay sahipleri" diye konuştu.



HAKAN KUTLU: DEFANS EREN'LE BAŞLIYOR



Takımının 6 maçtır gol yemediğini belirten teknik direktör Hakan Kutlu, "Ligin ikinci yarısında 6 maçtır gol yemeden devam ediyoruz. Bu durum; defans oyuncularımızın, kalecimizin, tüm takımın özverisi sonucu oluyor. Ancak şunu vurgulamak istiyorum, bu iş en uçta Eren'le başlıyor. Savunmamız, onun en önde mücadelesi, rakibi karşılamasıyla başlıyor. Dolayısıyla tüm oyuncularımı kutluyorum. Şimdi bu galibiyetin sevincini yaşayacağız. Sonrasında çok önemli bir Boluspor maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp Bolu'ya gideceğiz" dedi.



EREN, BOLU DEPLASMANINDA YOK



Öte yandan Adanaspor maçında sarı kart gören Eren Tozlu ve Celal Hanalp cezalı duruma düştü. Bu iki futbolcu Boluspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Adana maçının 54'üncü dakikasında sakatlanarak yerini Estrella'ya bırakan Batuhan'ın durumu da yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Mavi-beyazlılarda Ufuk Budak'ın sakatlığı da devam ediyor.