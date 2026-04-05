Erzurumspor FK adım adım Süper Lig yolcusu

Binlerce taraftar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'ne akın ederek şampiyonluk şarkıları eşliğinde kutlama yaptı.

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve Iğdırspor maçında aldığı galibiyetle Süper Lig kapısını önemli şekilde aralayan Erzurumspor FK'nın aldığı bu son kritik galibiyet, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde zaferin coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde "Şampiyon Dadaş" sesleri şehir merkezindeki kutlamaların kalbi Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı oldu. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar klakson çalarak galibiyeti kutlarken, meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratlarıyla yeri göğü inletti.

Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan Dadaşın katıldığı gösterilerde, mavi-beyazlı renkler şehri adeta kuşattı. Sevinç gösterileri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sürdü.