Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor.Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Erzurumspor , Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Keçiörengücü ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgisi…

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesi 24 Eylül saat 17.00’da başlayacak.

Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

