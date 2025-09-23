Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Erzurumspor , Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Keçiörengücü ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgisi…



ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesi 24 Eylül saat 17.00’da başlayacak.



Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

