Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor.Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Erzurumspor , Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Keçiörengücü ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgisi…
ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesi 24 Eylül saat 17.00’da başlayacak.
Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Erzurumspor Fk
- Ankara Keçiörengücü
- Trendyol 1. Lig