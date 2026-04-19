Erzurumspor yeniden Süper Lig'de
19.04.2026 17:58
Anadolu Ajansı
Erzurumspor şampiyonluk maçı öncesi takım pozu verdi
NTV - Haber Merkezi
Erzurumspor, 1. Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğu Süper Lig'e yükseldi.
Trendyol. 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.
Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya lider giren Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve aldığı bir puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.