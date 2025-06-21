Erzurumspor'da Hakan Kutlu gönderildi

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Emeklerin için teşekkürler Hakan Kutlu." ifadesi kullanıldı.



Açıklamaya şöyle devam edildi:



"2,5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumspor'umuza hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.