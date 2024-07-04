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Erzurumspor'dan yeni sezon için Atatürk, Nene Hatun ve İbrahim Erkal'lı özel forma

Erzurumspor’un özel detaylarla süslenen yeni forması tanıtıldı. Formada Atatürk, Nene Hatun ve İbrahim Erkal yer aldı.

Erzurumspor'dan yeni sezon için Atatürk, Nene Hatun ve İbrahim Erkal'lı özel forma

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Erzurumspor, 'Küllerimizden Doğuyoruz' sloganıyla yeni sezon formalarını görücüye çıkardı. 

Beyaz ve özel olarak üretilen formada   Kongresi ayrıntı ve Atatürk, Nene Hatun ile İbrahim Erkal yer aldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde #Erzurumspor’umuz için düzenlediğimiz “Küllerimizden Doğuyoruz” kampanyamıza katılan Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Erzurum Büyükşehir Belediye başkanımız ve onursal başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, kıymetli protokolümüze, Erzurumspor sevdalısı taraftarlarımıza, futbolcularımıza, antrenörlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Kampanyamız, takımımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.." denildi. 

Erzurumspor'dan yeni sezon için Atatürk, Nene Hatun ve İbrahim Erkal'lı özel forma - 1

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