Esenler Erokspor, 1. Lig'de haftayı lider tamamladı!

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.



Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.



Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.



Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.



SONUÇLAR



Serikspor-Bandırmaspor: 1-0



Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1



İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1



Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1



İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0



Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4



Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3



SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2



Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1