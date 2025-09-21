Esenler Erokspor, 1. Lig'de haftayı lider tamamladı!
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın sona ermesinin ardından liderlik koltuğunda Esenler Erokspor yer aldı.
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.
Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.
Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.
SONUÇLAR
Serikspor-Bandırmaspor: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4
Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3
SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
