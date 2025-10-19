Esenler Erokspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Esenler Erokspor - Bodrumspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Bodrumspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ESENLER EROKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor - Bodrumspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 19.00da başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

