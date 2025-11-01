Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan Esenler Erokspor - Çorum FK maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Esenler Erokspor - Çorum FK karşı karşıya geliyor. Çorum FK zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ESENLER EROKSPOR - ÇORUM FK MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Esenler Erokspor - Çorum FK kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.