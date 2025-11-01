Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Esenler Erokspor - Çorum FK karşı karşıya geliyor. Çorum FK zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ESENLER EROKSPOR - ÇORUM FK MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Esenler Erokspor - Çorum FK kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

