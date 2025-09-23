Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Esenler Erokspor , Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor karşısında hata yapmak istemiyor. İstanbulspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı canlı yayın bilgisi…



ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Esenler Erokspor - İstanbulspor mücadelesi 24 Eylül saat 20.00’da başlayacak.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

