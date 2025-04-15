Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman?

Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı, bu haftanın en merak edilen spor müsabakaları arasında yer alacak. İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak. İşte, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı tarihi...



Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı, 20 Nisan Pazar günü oynanacak.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele, saat 16.00'da başlayacak.



KOCAELİSPOR'UN SON DURUMU



Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti.



Körfez temsilcisi, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9'a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile de 11'e çıkardı.



Ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Körfez temsilcisi, bu müsabakalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı.



KÖRFEZ EKİBİNİN KALAN MAÇLARI



Kocaelispor'un kalan 4 haftadaki maçları şöyle:



Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.