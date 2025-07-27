Esenler Erokspor yeni transferini duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Genç oyuncu sol kanat, on numara ve santrafor bölgelerinde forma gieyebiliyor. Etkili sağ ayağıyla dikkat çeken Berat Luş, U19 Süper Lig'inde forma giyği 27 karşılaşmada 10 gol ve 1 asistlik katkı verdi.