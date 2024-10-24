Eski Antalyasporlu Barrada hayatını kaybetti
Bir dönem Süper Lig ekibi Antalyaspor forması giyen Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayatını kaybetti.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Abdelaziz Barrada, hayatını kaybetti.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu, 2021 yılında kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
Barrada, kariyerinde PSG B, Getafe, Al Jazira, Marsilya, Gimnastic, Al-Shahania SC ve US Lusitanos formaları giymişti.
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