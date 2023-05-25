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Eski Beşiktaşlı futbolcu Douglas tutuklandı

Eski Beşiktaşlı Brezilyalı futbolcu Douglas, kamuya açık alanda yasa dışı ateşli silah kullanmaktan tutuklandı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Douglas tutuklandı

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Bir dönem Sivasspor ve formaları giyen Brezilyalı futbolcu Douglas'ın tutuklandığı bildirildi.

Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandığı açıklandı.

Gece yarısı bir limanda yürüyüş yapan Douglas'ın ateş ettiği, polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladığı öğrenildi.

Bir dönem Benfica'da da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer olmuştu. Daha sonra Beşiktaş forması da giymişti.

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